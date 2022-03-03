"Нова пошта" відкриває гуманітарні куточки у відділеннях

Група компаній "Нова пошта" у всіх відділеннях, що працюють, відкриває гуманітарні куточки для безоплатного відправлення військовим і постраждалим, повідомила пресслужба НП у четвер.

"Будь-яка людина з України, яка хоче допомогти, може безкоштовно відправити продукти тривалого зберігання, медикаменти, засоби особистої гігієни та інші необхідні в умовах військового стану речі нашим захисникам та людям, які опинилися у складному становищі. Щоб відправити гуманітарний вантаж безкоштовно, клієнти мають принести його у відділення "Нової пошти", які на даний момент працюють", - ідеться у повідомленні.

Конкретного адресата не треба вказувати. Компанія відправить допомогу туди, де наразі її потребують найбільше.