Події

13:31 03.03.2022

Науседа закликав Німеччину підтримати членство України в ЄС

1 хв читати

Президент Литви Ґітанас Науседа закликав Німеччину підтримати членство України в ЄС під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

"Радий вітати мого друга Франка-Вальтера Штайнмаєра у Литві. Литва цінує стратегічне партнерство з Німеччиною та постійний внесок Німеччини у безпеку країн Балтії. Я закликав Німеччину підтримати членство України в ЄС", - написав Науседа у Twitter у четвер.

Джерело: https://twitter.com/GitanasNauseda/status/1499338465514860547?s=20&t=QMhfMD5NARsDpM1LywuKRA

Теги: #литва #німеччина #заклик
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:50 03.03.2022
Шкарлет до вчителів РФ: Якщо у вас залишилося щось людяне, вимагаю негайно засудити збройну агресію Росії проти України

Шкарлет до вчителів РФ: Якщо у вас залишилося щось людяне, вимагаю негайно засудити збройну агресію Росії проти України

12:47 03.03.2022
Імпорт російського газу через термінал СПГ у Клайпеді призупинено - Міненерго Литви

Імпорт російського газу через термінал СПГ у Клайпеді призупинено - Міненерго Литви

11:33 03.03.2022
Міносвіти ініціювало обмеження участі Росії у всіх інструментах ЄС із наукового та інноваційного співробітництва

Міносвіти ініціювало обмеження участі Росії у всіх інструментах ЄС із наукового та інноваційного співробітництва

11:08 03.03.2022
Кулеба: Нам потрібні партнери, щоб допомогти захиститися, особливо у повітрі, закрийте небо зараз

Кулеба: Нам потрібні партнери, щоб допомогти захиститися, особливо у повітрі, закрийте небо зараз

08:47 03.03.2022
ФРН поставить Україні 2700 зенітних ракет "Стріла" - ЗМІ

ФРН поставить Україні 2700 зенітних ракет "Стріла" - ЗМІ

07:17 03.03.2022
У Генштабі ЗС України закликали українців бути обачними під час поширення інформації про обстріл у реальному часі

У Генштабі ЗС України закликали українців бути обачними під час поширення інформації про обстріл у реальному часі

21:26 02.03.2022
Резніков закликав українців, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях, позбавляти війська РФ тилової підтримки

Резніков закликав українців, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях, позбавляти війська РФ тилової підтримки

20:22 02.03.2022
В Україну з ФРН доставлено тисячу протитанкових гранатометів і 500 ракет для ПЗРК Stinger - ЗМІ

В Україну з ФРН доставлено тисячу протитанкових гранатометів і 500 ракет для ПЗРК Stinger - ЗМІ

19:55 02.03.2022
Глава ВООЗ закликав до гарантування безпеки переміщення гуманітарних працівників та постачання для України

Глава ВООЗ закликав до гарантування безпеки переміщення гуманітарних працівників та постачання для України

18:35 02.03.2022
Мінінфраструктури України просить 11 найбільших інфраструктурних організацій світу блокувати РФ

Мінінфраструктури України просить 11 найбільших інфраструктурних організацій світу блокувати РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряна атака на село на Харківщині: троє загиблих, семеро поранених, 30 будинків зруйновано

Втрати РФ за добу 2 березня становили 2,5 тис. військових та майже 1700 од. техніки – Арестович

Запорізька та Южно-Українська АЕС у безпеці - Арестович

Радіаційне тло та показники атмосферного повітря в столиці перебувають у межах норми – КМДА

Російські військові повністю зайняли будівлю Херсонської облдержадміністрації – голова ОВА

ОСТАННЄ

Аптеки отримали 44 млн грн за відпущені у лютому в межах програми "Доступні ліки" препарати

Прокуратура розпочала розслідування обстрілу збройними силами Росії села Гатне в Київській області

На Львівщині затримали понад 90 підозрілих осіб – поліція

VW повідомив про припинення виробництва автомобілів в Росії

Європейська рада запросила думку Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС – високопоставлений європейський чиновник

Повітряна атака на село на Харківщині: троє загиблих, семеро поранених, 30 будинків зруйновано

Венедіктова анонсувала "перекличку" серед прокурорів: Час зробити інвентаризацію мотлоху, що втік від своїх співвітчизників

"Нова пошта" відкриває гуманітарні куточки у відділеннях

Втрати РФ за добу 2 березня становили 2,5 тис. військових та майже 1700 од. техніки – Арестович

Лідери ЄС на саміті в Парижі спробують дійти консенсусу щодо перспектив членства України - ЗМІ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА