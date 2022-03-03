Президент Литви Ґітанас Науседа закликав Німеччину підтримати членство України в ЄС під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

"Радий вітати мого друга Франка-Вальтера Штайнмаєра у Литві. Литва цінує стратегічне партнерство з Німеччиною та постійний внесок Німеччини у безпеку країн Балтії. Я закликав Німеччину підтримати членство України в ЄС", - написав Науседа у Twitter у четвер.

Джерело: https://twitter.com/GitanasNauseda/status/1499338465514860547?s=20&t=QMhfMD5NARsDpM1LywuKRA