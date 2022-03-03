Події

13:21 03.03.2022

Російські військові повністю зайняли будівлю Херсонської облдержадміністрації – голова ОВА

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Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявляє, що російські військові повністю зайняли будівлю Херсонської ОВА.

"Рашисти повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Але ми не залишили виконання своїх обов'язків", - написав він у Телеграм-каналі.

За його словами, обласний оперативний штаб продовжує працювати.

Також він наголосив, що область чекає на гуманітарну допомогу.

Теги: #херсон #окупанти
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