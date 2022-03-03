Агресор завдав ракетного удару по житловому масиву Чернігова - голова ОВА Чаус

Російські війська завдали ракетного удару по житловому масиву Чернігова, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Півгодини тому російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву в центрі міста. Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни та перекриття. Поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч розташовані лікарні, декілька шкіл і дитсадків, десятки багатоповерхівок", - написав Чаус у телеграмі в четвер.

Він зазначив, що наразі на місці працюють рятувальники, інформація про жертв і постраждалих уточнюється.

Джерело: https://t.me/chernigivskaODA/99?fbclid=IwAR1qPJXSc6H8p7mrmuky-tvLWSZ1N2H0T534iblVd6eKS4N1VdeFUqGkY14