Події

13:19 03.03.2022

Агресор завдав ракетного удару по житловому масиву Чернігова - голова ОВА Чаус

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Російські війська завдали ракетного удару по житловому масиву Чернігова, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Півгодини тому російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву в центрі міста. Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни та перекриття. Поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч розташовані лікарні, декілька шкіл і дитсадків, десятки багатоповерхівок", - написав Чаус у телеграмі в четвер.

Він зазначив, що наразі на місці працюють рятувальники, інформація про жертв і постраждалих уточнюється.

Джерело: https://t.me/chernigivskaODA/99?fbclid=IwAR1qPJXSc6H8p7mrmuky-tvLWSZ1N2H0T534iblVd6eKS4N1VdeFUqGkY14

Теги: #чернігів #ракети
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