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11:06 03.03.2022

Дерипаска: РФ очікує найжорстокіша трирічна криза, першим кроком до виходу має бути мир

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Дерипаска: РФ очікує найжорстокіша трирічна криза, першим кроком до виходу має бути мир

Російський бізнесмен Олег Дерипаска прогнозує, що Росію очікує найжорстокіша криза щонайменше на три роки через військову агресію проти України.

"Я розумію це краще за інших. Коли люди вам кажуть: опустять залізну завісу чи не опустять? Залізну завісу вже опустили. Криза (очікує країну - ІФ) щонайменше років на три найжорстокіша. Множте кризу 1998 року щонайменше на три", - сказав він, виступаючи на Красноярському економічному форумі.

"Потрібно буде заново відкривати цю завісу. Перший крок - це мир. Другий крок - чесно обговорити, де живемо, як живемо, на яких умовах, хто чим командує, які ризики становить, безумовно, важливо підняти населення. Я противник найжорстокішого фінансового пресингу, воно (населення - ІФ) ні в чому не винне", - сказав Дерипаска.

Дерипаска пояснив, що за три тижні буде зрозуміло, що сталося з держбанками РФ унаслідок санкцій.

Теги: #росія #думка #дерипаска
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