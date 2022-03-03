Події

07:05 03.03.2022

У Києві з'явилися додаткові номери телефонів поліції

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У Києві з'явилися додаткові номери телефонів поліції

У Києві з'явилися додаткові номери телефонів поліції для реєстрації звернень, повідомляє МВС у Telegram-каналі.

Останнім часом можливі періодичні проблеми зі зв'язком на спецлінію 102 у зв'язку з її перевантаженістю. Проте ви можете зателефонувати за резервними номерами столичної поліції 0672311868 та її територіальних підрозділів:

Голосіївське УП - 06342543 99

Дарницьке УП - 0676506921

Деснянське УП - 0676506922

Дніпровське УП - 0676506923

Оболонське УП - 0671241949

Печерське УП - 0676392835

Подільське УП - 0978938414

Святошинське УП – 098 734 0646

Солом'янське УП - 0731044138

Шевченківське УП - 06765069 24

Управління поліції у метрополітені – 0964901698

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/9027

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Теги: #поліція #телефони
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