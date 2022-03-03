У Києві з'явилися додаткові номери телефонів поліції
У Києві з'явилися додаткові номери телефонів поліції для реєстрації звернень, повідомляє МВС у Telegram-каналі.
Останнім часом можливі періодичні проблеми зі зв'язком на спецлінію 102 у зв'язку з її перевантаженістю. Проте ви можете зателефонувати за резервними номерами столичної поліції 0672311868 та її територіальних підрозділів:
Голосіївське УП - 06342543 99
Дарницьке УП - 0676506921
Деснянське УП - 0676506922
Дніпровське УП - 0676506923
Оболонське УП - 0671241949
Печерське УП - 0676392835
Подільське УП - 0978938414
Святошинське УП – 098 734 0646
Солом'янське УП - 0731044138
Шевченківське УП - 06765069 24
Управління поліції у метрополітені – 0964901698
Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/9027
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