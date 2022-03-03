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06:23 03.03.2022

Споживчі товари не підпадають під санкції США на експорт до РФ, заявляють у Сеулі

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Мобільні телефони, автомобілі та інші споживчі товари не підпадають під санкції США на експорт до Росії, повідомляє "Ренхап" із посиланням на міністерство торгівлі Південної Кореї.

Під час зустрічі на робочому рівні між Сеулом та Вашингтоном міністерство торгівлі США підтвердило, що смартфони, автомобілі, пральні машини та інші споживчі товари є винятками з так званого правила прямого іноземного продукту (FDPR), якщо вони не постачаються користувачам, пов'язаним із військовими, повідомило міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї.

Минулого тижня уряд США оголосив про впровадження правила прямого іноземного продукту (FDPR) для "всієї Росії" в рамках свого експортного контролю, щоб заблокувати доступ Росії до світових високотехнологічних продуктів та інших основних товарів, таких як напівпровідники.

Цей захід закликає компанії отримати ліцензію від США на товари, які виробляються за кордоном із використанням американських технологій, перш ніж вони можуть бути відправлені до Росії. У Південній Кореї побоюються, що це правило торкнеться великих південнокорейських експортерів, оскільки вони використовують американські технології та програмне забезпечення.

Зазначається, що Південна Корея прагне отримати звільнення від правил FDPR, оскільки вона була включена до списку винятків США з 32 країн.

Теги: #сша #росія #санкції #півдкорея
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