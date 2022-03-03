Події

04:47 03.03.2022

Прем'єр Канади: Весь світ підтримує Україну та закликає РФ припинити агресію

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив підтримку Україні після розмови із президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні говорив із президентом Зеленським. Я вітав його лідерство та мужність українців. Володимире, Канада та весь світ підтримують вас і закликають до негайного припинення незаконних нападів президента Путіна, які призвели до загибелі мирних жителів", - написав Трюдо у своєму Twitter.

Також прем'єр написав про роботу над санкціями РФ.

"Ми продовжимо працювати з союзниками та партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності, зокрема, за допомогою жорстких та скоординованих санкцій, і ми продовжимо підтримувати народ України. Наша підтримка непохитна", - підсумував він.

Джерела: https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1499179626081443842 https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1499179627352408064

Теги: #канада #підтримка #трюдо
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