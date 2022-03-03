38 країн звернулися до МКС через вторгнення Росії в Україну - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що 38 країн подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду через вторгнення Росії в Україну.

"Сьогодні ввечері 38 країн з усього світу подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду за варварське вторгнення Росії в Україну. Нам цілком ясно, що Путін не може вчиняти ці жахливі дії безкарно", - написав Джонсон у своєму Twitter у середу.

Як повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, серед країн, які звернулися до МКС, – Велика Британія, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегія, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

"Окреме велике дякую Литві, яка перша зробила окреме звернення", - написала Венедіктова у Facebook.

Джерела: https://twitter.com/BorisJohnson/status/1499123882296582149

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5269185566427669