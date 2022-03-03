Критична інфраструктура "Укртелекому" продовжує працювати, спеціалісти відновлюють пошкоджені ділянки мережі

Критична інфраструктура АТ "Укртелеком" продовжує працювати, але 12 обласних центрів відчувають зниження швидкості доступу до інтернету.

"Незважаючи на жорсткі бойові дії, критична інфраструктура "Укртелекому" продовжує працювати. Національна транспортна мережа забезпечує зв'язок. Послуги фіксованого доступу до інтернету та телефонії надаються у всіх областях України", - йдеться в повідомленні компанії.

Через пошкодження під час бойових дій магістральних ліній у Житомирській та Запорізькій областях абоненти 12 обласних центрів відчувають зниження швидкості доступу до інтернету. Це Херсонська, Рівненська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Вінницька, Запорізька, Миколаївська, Львівська, Івано-Франківська, Волинська та Закарпатська області.

"Пріоритет інтернет-доступу в цих областях надається сервісам ЗСУ, органам державної влади та соціальної інфраструктури. Фахівці компанії докладають максимальних зусиль для відновлення пошкоджених ділянок магістралі. Просимо абонентів у цих областях з розумінням ставитися до цієї складної ситуації", - наголошують в "Укртелекомі".

Також продовжуються незначні обмеження міжнародного інтернет-трафіку через пошкодження елементів інфраструктури. Фахівці компанії активно працюють над подоланням цього обмеження в найближчі один-два дні.

У компанії наголошують, що послуги фіксованої телефонії не зазнають жодних обмежень і доступні для абонентів.

"Майже 70% регіональних вузлів зв'язку працюють. Доступ до інших неможливий через довгу відсутність електропостачання або руйнування інфраструктури. Сьогодні вранці в одному з райцентрів Миколаївської області наш співробітник одразу після жорсткого артобстрілу, під час якого було в тому числі повністю зруйновано його будинок (дякувати Богу, він із родиною був у укритті), забезпечив роботу вузла зв'язку від генератора, оскільки електропостачання було перервано", - написав на своїй сторінці у Facebook директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов.

Він наголосив, що такі дії співробітника "Укртелекому" дали змогу одразу ж повернути можливість користуватися телефоном у майже 1200 оселях та користуватися інтернетом (за наявності електропостачання на роутері) майже 800 абонентам.

Джерело: https://www.facebook.com/Ukrtelecom/posts/5619131698113508