Месенджер Signal є безпечним - Держспецзв'язку

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації заявила про те, що месенджер Signal є безпечним, незважаючи на чутки про його злам, які поширювала ворожа пропаганда.

"Це підтвердили і його розробники. Вони відзначили, що це - неправда. Signal не зламаний. Всі чутки є частиною скоординованої кампанії дезінформації, яка покликана заохочувати людей використовувати менш безпечні альтернативи", - повідомляється в Телеграм-каналі Держспецзв'язку.

У відомстві нагадали, що месенджери з функцією end-to-end encryption є більш захищеними.

"Будьте на контакті з рідними та близькими – вони цього дуже потребують у цей непростий час!", - зазначили в Держспецзв'язку.

Джерело: https://t.me/dsszzi_official/1547