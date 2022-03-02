Події

23:12 02.03.2022

Блінкен відвідає Бельгію, Польщу, Молдову та країни Балтії, щоб обговорити ситуацію навколо України – Держдеп

2 хв читати

Держсекретар США Ентоні Блінкен з 3 до 8 березня відвідає Бельгію, Польщу, Молдову, Латвію та Литву, під час поїздки він планує провести консультації з європейськими партнерами щодо агресії Росії в Україні, повідомляє Держдеп США.

"Держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Бельгію, Польщу, Молдову, Латвію та Литву 3-8 березня 2022 року. У поїздці він продовжить активні консультації та координацію з нашими союзниками з НАТО та європейськими партнерами щодо тривалої навмисної, безпричинної та невиправданої війни проти України", – йдеться в прес-релізі, оприлюдненому на сайті Держдепу.

У середу, виступаючи в Держдепі, Блінкен заявив, що "деескалація, виведення військ (з України – ІФ) відкриють шлях до дипломатії" з Росією.

Як зазначено, насамперед Блінкен відвідає Бельгію, де візьме участь у зустрічі на рівні глав МЗС країн НАТО, зустрінеться з колегами з ЄС, а також візьме участь у зустрічі країн G7. Очікується, що держсекретар також проведе додаткові зустрічі з партнерами "з метою обговорити глобальну відповідь" на агресію Росії в Україні.

Потім 5 березня Блінкен вирушить до Польщі, де проведе зустрічі з польськими лідерами, зокрема з главою МЗС Збігневом Рау. Глава Держдепу планує обговорити з польським міністром закордонних справ подальшу допомогу в гарантуванні безпеки. Він також має намір подякувати Рау за розміщення "тисяч осіб, які переміщені з України".

У документі йдеться, що після візиту до Польщі держсекретар прибуде до Кишинева. Там Блінкен планує зустрітися з президентом Молдови Майєю Санду, прем'єром Наталією Гаврилицею та главою МЗС Ніколає Попеску. Там держсекретар, як очікується, обговорить сприяння зусиллям Молдови щодо прийому біженців з України.

Візит Блінкена до Вільнюса очікується 6 березня. Там він планує зустрітися з президентом Литви Гітанасом Науседою, прем'єром Інгрідою Шимоніте та главою МЗС Габріелюсом Ландсбергісом. 7 березня Блінкен відвідає Ригу, де проведе зустріч із литовським президентом Егілсом Левітсом, прем'єром Кріш'янісом Каріньшем, а також главою зовнішньополітичного відомства Едгаром Рінкевичем.

Нарешті, 8 березня Блінкен вирушить до Естонії, де зустрінеться з президентом Аларом Карісом, прем'єром Каєю Каллас та главою МЗС Евою-Марією Лійметс.

Теги: #сша #європа #поїздка #держсекретар
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:49 02.03.2022
США впроваджують блокувальні санкції щодо 22 компаній РФ, пов'язаних із обороною - Білий дім

США впроваджують блокувальні санкції щодо 22 компаній РФ, пов'язаних із обороною - Білий дім

20:45 02.03.2022
США вводять обмеження на експорт до РФ обладнання для видобутку нафти та газу - Білий дім

США вводять обмеження на експорт до РФ обладнання для видобутку нафти та газу - Білий дім

20:41 02.03.2022
Залужний обговорив із військовим командуванням США перебіг оборонної операції в Україні

Залужний обговорив із військовим командуванням США перебіг оборонної операції в Україні

19:19 02.03.2022
Боррель скликав позачергову Раду з міжнародних справ на п'ятницю

Боррель скликав позачергову Раду з міжнародних справ на п'ятницю

18:53 02.03.2022
На прохання України призупинити розгляд усіх заяв ЄСПЛ вжив низки заходів

На прохання України призупинити розгляд усіх заяв ЄСПЛ вжив низки заходів

18:42 02.03.2022
Байден: США не відмовляються від можливості запровадження заборони на експорт нафти РФ

Байден: США не відмовляються від можливості запровадження заборони на експорт нафти РФ

18:12 02.03.2022
Кулеба обговорив із Блінкеном нові санкції проти РФ і додаткові бойові літаки для України - МЗС

Кулеба обговорив із Блінкеном нові санкції проти РФ і додаткові бойові літаки для України - МЗС

14:10 02.03.2022
Airbus призупинив постачання запчастин і техобслуговування своїх літаків у авіакомпаній РФ

Airbus призупинив постачання запчастин і техобслуговування своїх літаків у авіакомпаній РФ

12:22 02.03.2022
Nord Stream 2 заявив, що поки що тільки розпустив персонал через санкції

Nord Stream 2 заявив, що поки що тільки розпустив персонал через санкції

10:56 02.03.2022
Оператор "Північного потоку-2" подав заяву про банкрутство - ЗМІ

Оператор "Північного потоку-2" подав заяву про банкрутство - ЗМІ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформація про проведення другого раунду переговорів із РФ у Біловезькій Пущі не відповідає дійсності – Арахамія

Сильний вибух пролунав у районі Київського залізничного вокзалу - А. Геращенко

Сильний вибух пролунав на Київському вокзалі

США вводять обмеження на експорт до РФ обладнання для видобутку нафти та газу - Білий дім

Врятовано з-під завалів понад 200 мешканців Бородянки в Київській області – ДСНС

ОСТАННЄ

У Києві затримали мародерів

Макрон: Росія не зазнає агресії, вона і є агресор

Ryanair прибрав усі рейси з України із системи бронювання

Кабмін пропонує РНБО впровадити санкції проти Путіна, Пєскова, Лаврова, Шойгу, Патрушева та ще 30 членів уряду Росії

Месенджер Signal є безпечним - Держспецзв'язку

Унаслідок вибуху на київському залізничному вокзалі осколкове поранення ноги отримав чоловік

За перші шість днів російського вторгнення в Україну загинуло 227 цивільних - УВКБ ООН

38 країн звернулися до МКС через вторгнення Росії в Україну - Джонсон

"Київтеплоенерго" ліквідовує в четвер пошкодження біля залізничного вокзалу

ОГТСУ вимушено припинив постачання газу до Вознесенська після активного обстрілу міста російськими агресорами

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА