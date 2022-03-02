Події

22:35 02.03.2022

На атакованому російською ракетою судні Banglar Samriddhi є загиблий – Мінінфраструктури

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Міністерство інфраструктури України повідомило про наявність загиблого члена екіпажу судна Banglar Samriddhi, яке постраждало від ракетного удару з боку російських військових біля порту "Ольвія" в Миколаївській області.

"За уточненими даними, серед екіпажу торговельного судна є загиблий. На момент поразки він перебував на містку, поки що його особу не ідентифіковано. На місце було викликано швидку, поінформовано Службу безпеки України", - повідомляється в Telegram-каналі міністерства.

Ракетний удар по судну Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш) було зроблено сьогодні о 17:25 військово-морськими силами Росії.

Як повідомлялося, у порту "Ольвія" російська ракета потрапила в теплохід Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш), що стоїть на рейді порту.

Судно зайшло 23 лютого і стояло в очікуванні навантаження без можливості виходу через обмеження ВМС РФ.

Джерело: https://t.me/miUkraune/543

Теги: #корабль #атака #росія
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