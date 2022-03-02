Події

20:41 02.03.2022

Залужний обговорив із військовим командуванням США перебіг оборонної операції в Україні

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у середу провів телефонну розмову з командувачем Європейського командування Збройних сил США та верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО Тодом Волтерсом і головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

"Поінформував партнерів про хід проведення оборонної операції з відсічі відкритої збройної агресії РФ. Було приємно почути і переказую слова генералів всьому Українському народові, що наші військові, наш Президент і наша нація в цілому сьогодні є гордістю всього світу", - написав головнокомандувач ЗСУ в соцмережі Facebook.

Він також подякував американській стороні за підтримку та зазначив, що сподівається на подальшу діяльну допомогу з боку партнерів.

Джерело: https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/259516186343874

Теги: #сша #нато #підтримка
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