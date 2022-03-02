Події

20:17 02.03.2022

Запит прокурора Міжнародного кримінального суду розпочати розслідування ситуації в Україні буде розглянуто Палатою попереднього провадження

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Президія Міжнародного кримінального суду доручила розглянути та ухвалити рішення на запит прокурора Каріма Хана про початок розслідування ситуації в Україні.

Відповідне рішення президії МКС оприлюднено у середу.

"Це рішення було за меморандумом прокурора МКС, Каріма А.А. Хана, від 1 березня 2022 року, в якому він інформував Президію про свій намір подати запит про дозвіл на початок розслідування цієї ситуації. Прокурор повідомив суддів про свій намір подати запит відповідно зі статтею 15(3) Римського статуту з проханням дозволити розпочати розслідування ситуації в Україні щодо ймовірних військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні з 21 листопада 2013 року", - йдеться у повідомленні.

У Суді уточнили, щойно прокурор подасть свій запит відповідно до Римського статуту МКС, судді Палати попереднього провадження II повинні будуть вирішити, уповноважити прокурора розпочати розслідування ситуації чи ні.

"Судді повинні будуть розглянути питання щодо наявності розумних підстав для проведення розслідування після вивчення запиту прокурора та підтверджуючих матеріалів", - пояснили в Суді.

Теги: #мкс #війна #расслідова
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