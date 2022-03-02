Події

19:57 02.03.2022

Шмигаль подякував Швейцарії за виділення фінансової підтримки та гуманітарної допомоги

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Швейцарії за виділені фінансову підтримку та гуманітарну допомогу.

"Вітаю беззастережну підтримку Швейцарією справедливої боротьби України з російським агресором. Виділені фінансова підтримка та гуманітарна допомога зміцнюють сили українців у цей скрутний час. Глибока повага президенту Ігнаціо Кассісу", - написав він у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/denys_shmyhal/status/1499074712957341698?s=21

Теги: #швейцарія #шмигаль
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