Шмигаль подякував Швейцарії за виділення фінансової підтримки та гуманітарної допомоги

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Швейцарії за виділені фінансову підтримку та гуманітарну допомогу.

"Вітаю беззастережну підтримку Швейцарією справедливої боротьби України з російським агресором. Виділені фінансова підтримка та гуманітарна допомога зміцнюють сили українців у цей скрутний час. Глибока повага президенту Ігнаціо Кассісу", - написав він у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/denys_shmyhal/status/1499074712957341698?s=21