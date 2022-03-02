Компанія Twitter обмежить доступ до російських державних ЗМІ за Євросоюзом, який припинив мовлення російських телеканалів RT і Sputnik.

"Санкції з боку Європейського Союзу законно підштовхнули нас до того, щоб утриматися від такого контенту в країнах-учасницях ЄС, і ми маємо намір слідувати за ними", - заявила представник Twitter Кеті Росбро.

Вона додала, що глобальний підхід, як і раніше, буде зосереджений на ослабленні такого медіаконтенту і за межами Європи.

Раніше в середу рішення Євросоюзу про припинення мовлення на своїй території RT і Sputnik набуло чинності.