Події

14:36 02.03.2022

ДСНС: Рятувальники вживають заходів для евакуації дітей із підвалу дитсадка у Сєвєродонецьку

1 хв читати

Унаслідок обстрілу Сєверодонецька (Луганська область) у дитячому садку на пр. Центральному пошкоджено дах і тепломережу, рятувальники вживають заходів для евакуації дітей, які перебувають у підвалі будівлі, повідомляє ДСНС.

"Після обстрілу по місту Сєвєродонецьк 02.03.22 у дитячому садочку в районі проспекту Центральний, 61 пошкоджено дах садочку та перебито тепломережу. В підвальному приміщенні знаходиться приблизно 10 осіб (8 дітей). Вживаються заходи щодо їх евакуації", - йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram-каналі.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4162

Теги: #евакуація #діти #луганщина
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:18 02.03.2022
Іще 217 дітей із вразливих категорій із супровідниками виїхали до Польщі за спрощеною процедурою - Мінсоцполітики

Іще 217 дітей із вразливих категорій із супровідниками виїхали до Польщі за спрощеною процедурою - Мінсоцполітики

14:07 02.03.2022
Відкрито провадження щодо керівника Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації та його двох заступників

Відкрито провадження щодо керівника Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації та його двох заступників

12:52 02.03.2022
"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги з Харкова, Житомира та Києва

"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги з Харкова, Житомира та Києва

12:12 02.03.2022
Автобусний перевізник Ecolines у четвер-п'ятницю виконає евакуаційні рейси зі Львова до Варшави

Автобусний перевізник Ecolines у четвер-п'ятницю виконає евакуаційні рейси зі Львова до Варшави

12:06 02.03.2022
Гуманітарна ситуація в Луганській області задовільна – голова ОВА

Гуманітарна ситуація в Луганській області задовільна – голова ОВА

11:14 02.03.2022
Автобусний перевізник Ecolines у четвер і п'ятницю виконає низку евакуаційних рейсів зі Львова до Варшави

Автобусний перевізник Ecolines у четвер і п'ятницю виконає низку евакуаційних рейсів зі Львова до Варшави

11:10 02.03.2022
"Укрзалізниця" звертається до "Червоного хреста" з проханням забезпечити "зелений коридор" для евакуації мирного населення з Волновахи

"Укрзалізниця" звертається до "Червоного хреста" з проханням забезпечити "зелений коридор" для евакуації мирного населення з Волновахи

10:18 02.03.2022
"Укрзалізниця" вже евакуювала 670 тис. осіб - голова правління

"Укрзалізниця" вже евакуювала 670 тис. осіб - голова правління

09:46 02.03.2022
"Укрзалізниця" призначила на середу два поїзди за маршрутом Львів - Ковель - Ягодин - Холм

"Укрзалізниця" призначила на середу два поїзди за маршрутом Львів - Ковель - Ягодин - Холм

09:00 02.03.2022
Кулеба: Путін настільки наляканий, що воює з дітьми в Україні та Росії

Кулеба: Путін настільки наляканий, що воює з дітьми в Україні та Росії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ляшко: Ліки в Україні є

За сім днів війни загинули 2000 мирних українців - ДСНС

У повітряному бою знищено два винищувачі РФ, втрати України – один МіГ-29

Уперше за сім днів війни українські підрозділи перейшли в наступ, просунувшись до Горлівки - Арестович

У будівлю Харківської міськради влучила ракета – заступник голови обладміністрації

ОСТАННЄ

COVID-19 не зник, МОЗ продовжує забезпечувати постачання кисню до ковідних клінік

Швейцарський мільярдер стверджує, що Абрамович запропонував йому купити "Челсі"

У Маріуполі снаряд влучив у школу та двоповерховий будинок, за попередніми даними, постраждалих немає

Покупці бойкотують нафту з РФ, хоча її пропонують з історичною знижкою

Україна забезпечена теле- та радіомовленням

Україну залишили майже 836 тис. людей - ООН

Після вчорашньої "серйозної розмови" у Києві почали відкриватися аптеки – Ляшко

VW призупинить роботу заводів у ФРН через відсутність постачання комплектуючих з України

Ляшко: Ліки в Україні є

На Київщині десятьох військовослужбовців РФ узято під варту - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА