ДСНС: Рятувальники вживають заходів для евакуації дітей із підвалу дитсадка у Сєвєродонецьку

Унаслідок обстрілу Сєверодонецька (Луганська область) у дитячому садку на пр. Центральному пошкоджено дах і тепломережу, рятувальники вживають заходів для евакуації дітей, які перебувають у підвалі будівлі, повідомляє ДСНС.

"Після обстрілу по місту Сєвєродонецьк 02.03.22 у дитячому садочку в районі проспекту Центральний, 61 пошкоджено дах садочку та перебито тепломережу. В підвальному приміщенні знаходиться приблизно 10 осіб (8 дітей). Вживаються заходи щодо їх евакуації", - йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram-каналі.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4162