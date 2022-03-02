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14:31 02.03.2022

ТРЦ DREAM змінює назву на "МРІЯ" та звільняє орендарів від орендної плати на час війни

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Столичний ТРЦ DREAM змінює віртуальну назву на "МРІЯ" та звільняє орендарів від орендної плати на час війни, повідомив співвласник ТРЦ Гарік Корогодський.

"На час війни з 24 лютого наші орендарі (окрім супермаркетів та аптек) звільнені від орендної плати та плати за утримання, сервіс чардж. Тобто звільнені від усього. На час війни змінюємо віртуальну назву. Якийсь час ми не DREAM, ми "МРІЯ"", - написав він у Facebook.

Він також зазначив, що якщо хтось із орендарів таки захоче заплатити, то всю суму буде перераховано на армію, у фонд "Повернись живим".

Відкриття першої черги ТРЦ Dream Town на просп. Оболонському, 16 у столиці відбулося в 2009 році, другої - у 2011 році. Загальна площа ТРЦ становить 162 тис. кв. м, орендна - 95 тис. кв. м.

Девелопером цього проєкту стало ТОВ "Віта Верітас" (Київ), розробниками концепції - американська компанія Laguarda.Low і SQM Experts. Згідно з концепцією, кожен атріум комплексу декорований у стилістиці певної країни.

ТОВ "Віта Верітас" створено в 2005 році, здійснює оренду та управляє власною або орендованою нерухомістю.

За даними Єдиного держреєстру, станом на січень-2020 власниками ТОВ виступають Олександр Меламуд (0,9%) та компанія "Мулонорт Трейдінг Лімітед" (99%), Людмила Шаповал (0,1%). Керівником компанії вказано Гарі Корогодський.

Теги: #трц #оренда #київ #нерухомість
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