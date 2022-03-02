У повітряному бою знищено два винищувачі РФ, втрати України – один МіГ-29

Українська ППО знищила два російських винищувачі СУ-35С, повідомляє служба зі зв'язків із громадськістю Командування Повітряних сил ЗС України.

"Вночі, 1 березня, на Київщині зав’язався запеклий повітряний бій між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗС України та парою російських Су-35С. В результаті повітряного бою обидва літаки рашистів були знищені! Разом із ракетами класу "повітря-повітря" із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр", - інформує служба зі зв'язків із громадськістю на сторінці Командування Повітряних сил ЗС України у Facebook у середу.

Згідно з повідомленням, у бою Повітряні сили України втратили один МіГ-29. Пілота шукають.