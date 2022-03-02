Уперше за сім днів війни українські підрозділи перейшли в наступ, просунувшись до Горлівки - Арестович

Уперше за сім днів війни українські підрозділи перейшли у наступ, просунувшись до Горлівки, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Зона ООС, там приємні новини. Більшість наших підрозділів утримує свої позиції, а одна з наших бригад просунулась на околиці Горлівки. Наразі там закріплюється... Вперше на сьомий день війни наші підрозділи перейшли у наступ на окремій ділянці", - розповів Арестович. на брифінгу в Офісі президента в середу вдень.

Щодо обстановки на всій території України, Арестович додав, що у напрямку Чернігова та Сум зупинено рух російських військ.

На північному заході Києва противник продовжує зосереджувати сили для подальшого наступу на столицю. Збройні сили України завдають артилерійських ударів.

У Харкові противник обстрілює місто реактивними системами залпового вогню та авіацією. "Поставлено завдання психологічно зламати місто", - сказав він, додавши, що ЗСУ чинять опір, що веде до великих втрат російських солдатів.

Джерело: https://t.me/OP_UA/5756