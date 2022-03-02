Події

14:03 02.03.2022

Уперше за сім днів війни українські підрозділи перейшли в наступ, просунувшись до Горлівки - Арестович

1 хв читати
Уперше за сім днів війни українські підрозділи перейшли в наступ, просунувшись до Горлівки - Арестович

Уперше за сім днів війни українські підрозділи перейшли у наступ, просунувшись до Горлівки, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Зона ООС, там приємні новини. Більшість наших підрозділів утримує свої позиції, а одна з наших бригад просунулась на околиці Горлівки. Наразі там закріплюється... Вперше на сьомий день війни наші підрозділи перейшли у наступ на окремій ділянці", - розповів Арестович. на брифінгу в Офісі президента в середу вдень.

Щодо обстановки на всій території України, Арестович додав, що у напрямку Чернігова та Сум зупинено рух російських військ.

На північному заході Києва противник продовжує зосереджувати сили для подальшого наступу на столицю. Збройні сили України завдають артилерійських ударів.

У Харкові противник обстрілює місто реактивними системами залпового вогню та авіацією. "Поставлено завдання психологічно зламати місто", - сказав він, додавши, що ЗСУ чинять опір, що веде до великих втрат російських солдатів.

Джерело: https://t.me/OP_UA/5756

Теги: #наступ #горлівка #окраїна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:00 17.02.2022
Україна не планує наступальних операцій чи обстрілів на Донбасі – заява Головкома ЗСУ

Україна не планує наступальних операцій чи обстрілів на Донбасі – заява Головкома ЗСУ

07:32 25.01.2022
Міністр оборони: ЗС РФ не створено жодного ударного угруповання, що свідчило б про підготовку наступу на Україну

Міністр оборони: ЗС РФ не створено жодного ударного угруповання, що свідчило б про підготовку наступу на Україну

20:01 24.01.2022
Підстав стверджувати про можливий повномасштабний наступ РФ на Україну немає

Підстав стверджувати про можливий повномасштабний наступ РФ на Україну немає

07:37 25.11.2021
Бойовики на Донбасі двічі не пропустили СММ ОБСЄ на блокпосту біля Горлівки

Бойовики на Донбасі двічі не пропустили СММ ОБСЄ на блокпосту біля Горлівки

07:51 19.10.2021
Місія ОБСЄ відновила діяльність зі своєї бази в Горлівці

Місія ОБСЄ відновила діяльність зі своєї бази в Горлівці

13:29 18.10.2021
В окупованій Горлівці співробітників СММ ОБСЄ взяли в заручники - Гармаш

В окупованій Горлівці співробітників СММ ОБСЄ взяли в заручники - Гармаш

21:00 09.08.2021
Таліби захопили столицю провінції Саманган - ще один, шостий, провінційний центр Афганістану

Таліби захопили столицю провінції Саманган - ще один, шостий, провінційний центр Афганістану

19:34 22.02.2021
Головком ЗСУ: Ми почали підготовку всіх бойових військових частин до наступальних дій на урбанізованій місцевості

Головком ЗСУ: Ми почали підготовку всіх бойових військових частин до наступальних дій на урбанізованій місцевості

12:40 13.03.2020
Аваков: Є інформація про 12 випадків захворювання коронавірусом у Горлівці

Аваков: Є інформація про 12 випадків захворювання коронавірусом у Горлівці

06:48 09.03.2020
Глава Міноборони Афганістану пообіцяв почати наступ на талібів, якщо вони до кінця тижня не припинять атаки

Глава Міноборони Афганістану пообіцяв почати наступ на талібів, якщо вони до кінця тижня не припинять атаки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У будівлю Харківської міськради влучила ракета – заступник голови обладміністрації

У Лисичанську завдано удару по телевежі – А.Геращенко

Противника зупинено на вході в Енергодар, тривають переговори про ядерну небезпеку у разі початку бойових дій - Арестович

ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на деяких напрямках, російські окупанти зупинені та деморалізовані

У столичному метро затримали п'ятьох диверсантів, один із них ховав боєприпаси в дитячій іграшці

ОСТАННЄ

ДСНС: Рятувальники вживають заходів для евакуації дітей із підвалу дитсадка у Сєвєродонецьку

В Охтирці поліцейські та тероборона затримали 10 військовослужбовців РФ

За сім днів війни загинули 2000 мирних українців - ДСНС

"Нова пошта" відкрила рахунки для фінансування перевезень гуманітарної допомоги

ТРЦ DREAM змінює назву на "МРІЯ" та звільняє орендарів від орендної плати на час війни

У Києві інсулін відпускають за електронними та паперовими рецептами – КМДА

Дедлайн відключення санкційних банків РФ від SWIFT - 12 березня

Шмигаль вдячний Іспанії за надання Україні наступальної зброї

Іще 217 дітей із вразливих категорій із супровідниками виїхали до Польщі за спрощеною процедурою - Мінсоцполітики

Птахофабрикам "Укрлендфармінгу" загрожує мор курей та екологічна катастрофа через агресію РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА