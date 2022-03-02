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10:38 02.03.2022

МЗС: Будь-який удар РФ по цивільній інфраструктурі буде прямим порушенням приписів ЄСПЛ

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Оскільки 1 березня Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, в якому наказав Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні, зараз будь-який удар РФ по цивільній інфраструктурі буде прямим порушенням приписів ЄСПЛ, що значно полегшить доведення порушень і стягнення компенсації після перемоги України, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Українська сторона не має надій на те, що Росія виконає ці вимоги. Водночас зараз будь-який удар по цивільній інфраструктурі буде прямим порушенням приписів ЄСПЛ, а це значно полегшить доведення порушень і стягнення компенсації після перемоги України", - йдеться в коментарі на сайті МЗС України в середу.

Зазначається, що вперше в ситуації війни між двома державами-сторонами Європейської конвенції про захист прав людини і засадничих свобод двостороннього конфлікту Європейський суд з прав людини у своєму рішенні щодо Росії вказав на заходи забезпечення лише одній із сторін.

"У рішенні суд зазначає, що він уважно стежить за воєнною агресією Росії проти України. Суд не просто заборонив Росії використовувати зброю проти цивільних об'єктів, а повністю відтворив основну вимогу України в її заяві", - зазначається в заяві МЗС України.

Теги: #рф #мзс #єспл #приписи
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