Події

10:25 02.03.2022

Бої тривають майже у всіх довколишніх селах навколо Сєвєродонецька - голова Луганської обладміністрації

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Ситуація навколо Сєвєродонецька Луганської області напружена, бої точаться майже в усіх прилеглих селах, є жертви, повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"Ситуація щодо російського вторгнення. Луганщина тримає оборону на всій лінії фронту. ЗСУ завдають потужних ударів по ворогові. Напружена ситуація навколо Сєвєродонецька. Бої тривають майже у всіх прилеглих селах. Є руйнування та жертви. Доступ ускладнений", - написав Гайдай на своїй сторінці у Фейсбук.

Крім того, за його словами, є троє поранених у м. Золоте Луганської області: один дорослий і двоє дітей двох і десяти років, яким уже надано медичну допомогу.

"Гучно" у Попасній та Гірській ОТГ… Доступ до населених пунктів громади обмежений, місцями досі горять будинки. Чекаємо на тишу для надання допомоги", - додав Гайдай.

Джерело: https://www.facebook.com/100075881777013/posts/133047689234623/

Теги: #оборона #сєвєродонецьк
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