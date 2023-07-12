На Закарпатті затримано агента ФСБ, який допомагав ворогу захоплювати Сєвєродонецьк

Правоохоронці затримали на Закарпатті агента ФСБ РФ, який передавав ворогу інформацію про місця дислокації та маршрути пересування військовослужбовців ЗСУ на території Сєвєродонецька.

У повідомленні Офісу генпрокурора в середу зазначено, що наприкінці лютого - на початку березня 2022 року зловмисник перебував у м. Сєвєродонецьку й очікував окупації Луганської області.

"Він був завербований співробітником так званого міністерства державної безпеки "ЛНР". Підозрюваний виконував його злочинні завдання і передавав інформацію про місця дислокації та маршрути пересування військовослужбовців Збройних сил України на території Сєвєродонецька", - ідеться в повідомленні.

За інформацією відомства, також він передавав дані про можливі місця розміщення озброєння. Підозрюваний надавав своєму куратору інформацію про жителів міста, яку використовували "МДБ ЛНР" і ФСБ РФ для розширення агентурної мережі на окупованій території.

"Розвідінформацію ворог, зокрема, використовував для здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах, а також для підготовки бойових операцій щодо захоплення м. Сєвєродонецька", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що після початку активних бойових дій у Сєвєродонецьку підозрюваний виїхав на Закарпаття, де його викрили співробітники СБУ.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора зловмиснику повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводило ГСУ СБУ, оперативний супровід - контррозвідка СБУ.