У Сєвєродонецьку залишилося майже 10 тисяч містян - голова ВЦА

Майже 10 тисяч мирних жителів залишаються в тимчасово окупованому Сєвєродонецьку, повідомив начальник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"За нашими підрахунками, їх – приблизно 10 тисяч, це саме корінні городяни (до повномасштабного вторгнення населення Сєвєродонецька становило 100 тисяч осіб – ІФ-У). Якщо ж говорити про заяви окупаційної влади щодо того, що до міста повертаються люди, і при цьому озвучується число в 30 тисяч, то це більше схоже на фейк. Хоча із сусідніх міст - із Рубіжного, Кремінної - людям пропонують переїжджати в Сєвєр (мається на увазі Сєвєродонецьк), займати більш-менш уцілілі житлові приміщення", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Стрюк пояснює, що у такий спосіб відбувається штучне "стягування" людей до Сєвєродонецька як до більш-менш безпечної точки на окупованій території. Водночас, за його словами, у місті "додалося людей за рахунок відряджених, які прибули до Сєвєродонецька для його фейкової відбудови, створення картинки про роботи, які нібито активно відбуваються, а також військових, які зосереджуються на території міста".

Крім того, керівник ВЦА уточнив, що станом на початок навчального року, у Сєвєродонецьку налічувалося до тисячі школярів.

"Навчальний процес для них окупанти намагаються проводити за якимись російськими програмами, завозять підручники з Луганська. Це фактично "забивання" в дитячі уми рашистських ідей. На жаль, маємо таку ситуацію, яка надалі потребуватиме значної психологічної і, скажімо так, світоглядної роботи", - додав Стрюк.