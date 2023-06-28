Заступнику голови Сєвєродонецької ВЦА повідомлено про підозру у службовій недбалості

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, посадовець повинен був, але не проконтролював реалізацію заходів щодо поповнення резерву харчових продуктів. Вони мали забезпечити потреби людей, зокрема дітей, які перебували в сховищах освітніх закладів міста під час артобстрілів окупаційними військами РФ", - ідеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора в середу.

Як повідомляється, для цього у квітні 2022 року підписали низку договорів на закупівлю продовольчих товарів. "Однак, як встановило слідство, частина продукції - заморожені м’ясні продукти - не отримувалася та фактично не була поставлена на адресу гуманітарного штабу міської ВЦА. Службова недбалість підозрюваного завдала місцевому бюджету понад 3 млн грн збитків", - наголошується в повідомленні.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.