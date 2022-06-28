Українці героїчно захищають Лисичанськ – представник Міноборони США

Хоча російські війська досягли часткових успіхів на Донбасі, немає підстав говорити про оточення Лисичанська, яке героїчно захищають Збройні сили України, а приклад оборони Сєвєродонецька вивчатиметься в майбутньому, заявив високопосадовець Міноборони США на брифінгу в ніч на вівторок.

"З військової точки зору, я б сказав, (що – ІФ-У) та невелика кількість українців, які утримували росіян у Сєвєродонецьку так довго, як вони це робили, - це дійсно те, що ми, ймовірно, всі вивчатимемо в майбутньому", - цитуються його слова на сайті американського оборонного відомства.

Чиновник зазначив, що українські сили вирішили залишити Сєвєродонецьк за власним бажанням, щоб перейти до більш підготовлених місць для продовження цієї оборони.

Представник Міноборони США наголосив, що та невелика територія, яку російським військам вдалося відвоювати, коштувала їм дорого.

"Українці змушують платити за дуже маленьку ділянку землі. Кілька сотень українців продовжують стримувати російську армію в цій частині світу у досить серйозному бою. Це говорить про стійкість українських солдатів та їх керівництва", - наголосив чиновник.

За його словами, Міноборони США має докази проблем, що зберігаються з моральним духом серед російських військовослужбовців, і йому також відомо про кількох звільнених від служби російських генералів в Україні.

У Міноборони США зазначили, що росіяни мають перевагу в тому, що стосується систем озброєння та загальної чисельності військ, які вони можуть виставити на полі бою, проте вони змушені були використовувати свої резерви в останній місяць і це говорить про майстерність та рішучість українців.

Чиновник також зазначив, що за вихідні росіяни завдали 60 ракетних ударів по всій країні — Києву, Львову, Чернігову та Одесі – в результаті яких є жертви серед цивільного населення. "Ми не зовсім впевнені в російських цілях ударів", - сказав представник Міноборони США, припустивши, що серед причин нарощування ракетних ударів міг бути саміт G7 або постачання перших чотирьох систем HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) в Україну. За його словами, українці вже змогли продемонструвати вміння ефективно їх використовувати, і незабаром буде поставлено ще чотири.

У повідомленні також йдеться, що Міноборони США відомо про зростання опору російським окупантам поблизу Херсона, а також про те, що українцям вдалося звільнити кілька невеликих міст на північний захід та захід від Херсона.

"Ми продовжуємо працювати над нашою допомогою у сфері безпеки та робимо все можливе, щоб доставити цю допомогу українцям якнайшвидше. І я думаю, що ви бачите на полі бою те, що українці добре використовують не лише наші системи, а системи, які вони отримують від наших партнерів та союзників у всьому світі", - сказав американський чиновник.