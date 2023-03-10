Стрюк: На ворога в Сєвєродонецьку працюють кілька співробітників міськадміністрації

Кілька співробітників Сєвєродонецької міської адміністрації погодилися співпрацювати з окупаційною владою, повідомив начальник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Декілька людей справді погодилися співпрацювати з окупаційною владою. Якщо говорити конкретно про представників адміністрації, то це декілька людей. Поки що мені відомо про чотирьох", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Очільник міста не виключає, що їх може бути й більше, але "не всі афішують свою приналежність, не заявляють про це в засобах масової інформації, у соціальних мережах".

"Ними опікуються відповідні служби, щодо них порушено низку кримінальних проваджень, ведеться розслідування. Таких персон знайде їхня відповідальність", - додав Стрюк.