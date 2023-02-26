Жителям Сєвєродонецька приходять рахунки за опалення, попри його відсутність
Жителям Сєвєродонецька приходять рахунки на опалення, попри його відсутність, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації Луганської області.
"Рахунки за комуналку сєвєродончани почали отримувати, незалежно від того, проживає людина в місті, чи ні. Напередодні зими окупаційна влада обіцяла не нараховувати плату за газ та електроенергію (де вона є) через відсутність опалення. У лютому людям виставили рахунки з обсягами споживання", - йдеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що станом на кінець зими в місті немає опалення.
Також наголошується, що місцева окупаційна влада обіцяє відновити всі будинки в місті до 2025 року, а наразі окупанти намагаються підготувати другий гуртожиток під соціальне житло. У першому зараз проживає близько 50 осіб.
У Сєвєродонецьку відсутня можливість налагодити навчальний процес. Так, місцеві школи не пропрацювали жодного дня навіть у період, коли це дозволяла безпекова ситуація та погодні умови.
"Перевести дітей на дистанційне навчання неможливо через відсутність інтернет-зв'язку. Кабельний інтернет у Сєвєродонецьку окупанти не полагодили, а якості мобільного не вистачає для навчання. Хоча і його в місті немає кілька тижнів. А останні кілька днів туди й не додзвонишся, бо все відключено через боротьбу з партизанами", - зазначили в обладміністрації.
Протягом навчального року школярі раз на тиждень приходять до школи, отримують завдання, виконують його вдома і повертають вчителю для перевірки, а для консультацій у них є кілька хвилин на тиждень.