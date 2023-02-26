Події

10:06 26.02.2023

Жителям Сєвєродонецька приходять рахунки за опалення, попри його відсутність

2 хв читати
Жителям Сєвєродонецька приходять рахунки за опалення, попри його відсутність

Жителям Сєвєродонецька приходять рахунки на опалення, попри його відсутність, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації Луганської області.

"Рахунки за комуналку сєвєродончани почали отримувати, незалежно від того, проживає людина в місті, чи ні. Напередодні зими окупаційна влада обіцяла не нараховувати плату за газ та електроенергію (де вона є) через відсутність опалення. У лютому людям виставили рахунки з обсягами споживання", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що станом на кінець зими в місті немає опалення.

Також наголошується, що місцева окупаційна влада обіцяє відновити всі будинки в місті до 2025 року, а наразі окупанти намагаються підготувати другий гуртожиток під соціальне житло. У першому зараз проживає близько 50 осіб.

У Сєвєродонецьку відсутня можливість налагодити навчальний процес. Так, місцеві школи не пропрацювали жодного дня навіть у період, коли це дозволяла безпекова ситуація та погодні умови.

"Перевести дітей на дистанційне навчання неможливо через відсутність інтернет-зв'язку. Кабельний інтернет у Сєвєродонецьку окупанти не полагодили, а якості мобільного не вистачає для навчання. Хоча і його в місті немає кілька тижнів. А останні кілька днів туди й не додзвонишся, бо все відключено через боротьбу з партизанами", - зазначили в обладміністрації.

Протягом навчального року школярі раз на тиждень приходять до школи, отримують завдання, виконують його вдома і повертають вчителю для перевірки, а для консультацій у них є кілька хвилин на тиждень.

Теги: #ситуація #сєвєродонецьк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:19 24.02.2023
Ситуація на сході важка, але робимо все, щоб вистояти - Зеленський

Ситуація на сході важка, але робимо все, щоб вистояти - Зеленський

18:02 23.02.2023
Наєв спростував повідомлення про збільшення чисельності угруповань окупантів біля кордонів Чернігівської та Сумської областей

Наєв спростував повідомлення про збільшення чисельності угруповань окупантів біля кордонів Чернігівської та Сумської областей

12:04 16.02.2023
Повітряна атака ворога не змінила ситуацію в енергосистемі країни, що стабілізувалася, - голова "Укренерго"

Повітряна атака ворога не змінила ситуацію в енергосистемі країни, що стабілізувалася, - голова "Укренерго"

20:51 11.02.2023
У неділю світло не вимикатимуть у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях

У неділю світло не вимикатимуть у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях

19:03 11.02.2023
Усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС у роботі

Усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС у роботі

07:03 10.02.2023
Ворог обстріляв об'єкти енергетичної інфраструктури Запоріжжя, зафіксовано 17 прильотів

Ворог обстріляв об'єкти енергетичної інфраструктури Запоріжжя, зафіксовано 17 прильотів

15:01 08.02.2023
Мер Мелітополя про концентрацію військ РФ у місті: Постійно приїжджають нові "мобіки" та підрозділи "Вагнера"

Мер Мелітополя про концентрацію військ РФ у місті: Постійно приїжджають нові "мобіки" та підрозділи "Вагнера"

12:42 08.02.2023
Умисне скидання окупантами води на Каховській ГЕС загрожує катастрофою для ЗАЕС і вимагає міжнародного впливу – комісія з НС

Умисне скидання окупантами води на Каховській ГЕС загрожує катастрофою для ЗАЕС і вимагає міжнародного впливу – комісія з НС

13:14 06.02.2023
Ворог продовжує вести розвідку на південному напрямку, проте критичних змін у ситуації немає

Ворог продовжує вести розвідку на південному напрямку, проте критичних змін у ситуації немає

08:07 31.01.2023
За минулий тиждень світло у киян було в середньому 80%

За минулий тиждень світло у киян було в середньому 80%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати РФ за добу становили 660 одиниць о/с, шість танків і сім артсистем

ЄС запровадив 10-й пакет санкцій проти Росії - комюніке

Потужні санкційні кроки - Зеленський про 10-й пакет санкцій Євросоюзу

Окупанти за добу завдали шість ракетних та п’ять авіаційних ударів по території України – Генштаб ЗСУ

У Литві зібрали 14 млн євро на радіолокаційні станції для України - ЗМІ

ОСТАННЄ

У житловому будинку в Запоріжжі стався вибух газу

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранених серед мирного населення не зафіксовано

Заяви Лукашенка щодо Придністров'я "вдихнули нове життя" у пов'язану з ним інформаційну операцію Кремля

Окупанти за добу 78 разів атакували Херсонську область, загинуло дві людини, семеро поранено

Втрати РФ за добу становили 660 одиниць о/с, шість танків і сім артсистем

Окупанти нарощують оборону Криму, а прокурор Горлівки склав свої повноваження і готується до евакуації в РФ

ЗС України відбили атаки окупантів на семи напрямках

Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині, є постраждалий

У Раді ініціюють перейменування однієї з вулиць Києва на честь загиблого в авіакатастрофі Монастирського

Росіяни обстріляли три ОТГ у Сумській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА