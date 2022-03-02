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10:10 02.03.2022

Ніч у Києві минула спокійно, вранці відчинилися магазини й аптеки, працюють транспорт і гуманітарний штаб - КМДА

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Ніч у Києві минула спокійно, вранці відчинилися магазини й аптеки, працюють транспорт і гуманітарний штаб - КМДА

У Києві в ніч на 2 березня було спокійно, вранці відчинилися магазини, аптеки, працює транспорт і гуманітарний штаб, повідомляє Київміськадміністрація.

"У Києві ніч минула спокійно, вранці відкрилися магазини й аптеки, працює транспорт і гуманітарний штаб", - ідеться в повідомленні КМДА, розміщеному в Телеграм-каналі.

У повідомленні зазначається, що ця ніч у столиці була спокійніша за попередню, Київ продовжує готуватися до оборони, зводяться фортифікаційні будівлі.

"З 8 годин там, де це можливо, почав курсувати громадський транспорт, відкриваються продуктові магазини, аптеки. Працює гуманітарний штаб, який забезпечуватиме медикаментами, продуктами та предметами першої необхідності передусім тих, хто цього найбільше потребує, - самотніх і літніх людей, осіб з інвалідністю, матерів із маленькими дітьми, йдеться в повідомленні.

КМДА інформує, що створено електронну платформу (https://potreby.kyivcity.gov.ua/), через яку всі, хто має можливість, можуть долучитися до підтримки міста за такими напрямами: медикаменти та ліки, продукти харчування, предмети першої необхідності, логістичні послуги, людські ресурси (волонтери).

Теги: #київ #обстановка
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