Події

09:54 02.03.2022

Херсон оточений ворогом - ОДА

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Херсон повністю оточений російськими військовими, вночі були вибухи, постріли, горіла будівля СБУ, місто працює над інформаційними та гуманітарними питаннями, повідомляє Херсонська ОДА.

"Всі ви знаєте, що місто повністю оточене ворогом. Вночі було чути багато пострілів, вибухів, горіла будівля СБУ. Також окупанти здійснили мародерство в багатьох аптеках та магазинах", - йдеться у повідомленні ОДА, розміщеному у Телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується: "Наразі працюємо над інформаційними, гуманітарними питаннями, зокрема, відновленням водо- та електропостачання у місті".

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/18

Теги: #херсон #ситуація
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