Події

23:26 01.03.2022

Apple Pay більше не працює в Росії – міністр Федоров

1 хв читати

Американська компанія Apple припинила роботу свого платіжного сервісу Apple Pay в Росії, повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров із посиланням на заяву Apple.

"Apple Pay більше не працює в РФ – заява компанії Apple", - написав віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

Водночас на сайті Apple Росія все ще значиться у списку країн, де працює сервіс.

Джерело: https://t.me/mintsyfra/2675

Теги: #війна #росія #технології #заборона
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:37 01.03.2022
За добу знищено по одному російському гелікоптеру та літаку, завдано чотири авіаудари по колонах ворожої техніки - Командування Повітряних сил ЗСУ

За добу знищено по одному російському гелікоптеру та літаку, завдано чотири авіаудари по колонах ворожої техніки - Командування Повітряних сил ЗСУ

23:27 01.03.2022
Google виділив $15 млн на допомогу Україні - Федоров

Google виділив $15 млн на допомогу Україні - Федоров

22:33 01.03.2022
Харків 28 лютого був обстріляний 16 ракетами з російського стратегічного бомбардувальника - Міноборони

Харків 28 лютого був обстріляний 16 ракетами з російського стратегічного бомбардувальника - Міноборони

22:24 01.03.2022
Міжнародний суд ООН призначив на 7 та 8 березня слухання справи "Україна проти РФ"

Міжнародний суд ООН призначив на 7 та 8 березня слухання справи "Україна проти РФ"

22:10 01.03.2022
Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії - Федоров

Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії - Федоров

21:56 01.03.2022
ЄС ухвалив рішення про відключення від SWIFT 7 банків РФ, включно з ВТБ, ВЕБ.РФ, банків "Відкриття" та "Росія"

ЄС ухвалив рішення про відключення від SWIFT 7 банків РФ, включно з ВТБ, ВЕБ.РФ, банків "Відкриття" та "Росія"

21:49 01.03.2022
Росія має припинити бомбардування українських міст, перш ніж можна буде розпочати змістовні переговори щодо припинення вогню - Зеленський в інтерв'ю Reuters

Росія має припинити бомбардування українських міст, перш ніж можна буде розпочати змістовні переговори щодо припинення вогню - Зеленський в інтерв'ю Reuters

21:46 01.03.2022
Масова здача в полон і саботаж свого транспорту – Пентагон про військові підрозділи РФ

Масова здача в полон і саботаж свого транспорту – Пентагон про військові підрозділи РФ

21:22 01.03.2022
Влада РФ насильно мобілізувала до своєї армії слюсарів, соцпрацівників і вчителів з тимчасово окупованих територій – штаб ООС

Влада РФ насильно мобілізувала до своєї армії слюсарів, соцпрацівників і вчителів з тимчасово окупованих територій – штаб ООС

21:11 01.03.2022
Генсек НАТО знову закликав Путіна зупинити війну: Світ разом із Україною закликає до миру

Генсек НАТО знову закликав Путіна зупинити війну: Світ разом із Україною закликає до миру

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Харків 28 лютого був обстріляний 16 ракетами з російського стратегічного бомбардувальника - Міноборони

Міжнародний суд ООН призначив на 7 та 8 березня слухання справи "Україна проти РФ"

Російські загарбники знищили залізничний міст у Василівці Запорізької області

ЄС ухвалив рішення про відключення від SWIFT 7 банків РФ, включно з ВТБ, ВЕБ.РФ, банків "Відкриття" та "Росія"

В Україні можуть розблокувати "Одноклассники" та "Вконтакте" для протидії російській пропаганді

ОСТАННЄ

УЄФА виділить EUR1 млн на українських дітей-біженців у Молдові

Польща надає українським автовласникам безкоштовне страхування "Зелена картка" на кордоні

Apple припинила продаж своєї техніки в онлайн-магазині в Росії - міністр Федоров

Лікарка центру дитячої кардіології та кардіохірургії загинула під обстрілом агресора на Київщині

Усі населені пункти Миколаївської області під українським контролем - голова ОДА

Росіяни атакували сайт Суспільного та глушать супутниковий сигнал мовника

Голова Сумської ВЦА закликав допомогти області у відбитті російської агресії

Польські навчальні заклади надаватимуть всебічну підтримку українським дітям та їх подальшому навчанню – міністр освіти Польщі

Російські загарбники знищили залізничний міст у Василівці Запорізької області

До України з-за кордону повернулися 80 тисяч людей - Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА