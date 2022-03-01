Apple Pay більше не працює в Росії – міністр Федоров

Американська компанія Apple припинила роботу свого платіжного сервісу Apple Pay в Росії, повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров із посиланням на заяву Apple.

"Apple Pay більше не працює в РФ – заява компанії Apple", - написав віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

Водночас на сайті Apple Росія все ще значиться у списку країн, де працює сервіс.

Джерело: https://t.me/mintsyfra/2675