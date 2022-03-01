Байден заявив Зеленському про безперервну військову та економічну підтримку США України - Білий дім

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським запевнив його, що США стабільно підтримують Україну у військовій та економічній сферах, йдеться у пресрелізі Білого дому.

"Президент США відзначив неослабну підтримку США України, включаючи постачання військової допомоги, економічну та гуманітарну допомогу", - наголошується в заяві.

Крім того, лідери двох країн обговорювали впровадження санкцій проти РФ за її дії щодо України та обстановку в Україні.

Раніше Зеленський заявив, що обговорив із Байденом питання антиросійських санкцій та військової допомоги Україні.