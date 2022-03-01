Розпочато кримінальне провадження проти голови Михайлівської громади Запорізької області за здачу території – Венедіктова

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом здачі головою Михайлівської громади Запорізької області території російським загарбникам, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

" Там у відділі поліції засіли ворожі війська, а цей діяч заспокоював громаду і закликав мешканців не перешкоджати окупантам. Кваліфікуємо як держзраду у формі надання військовослужбовцям збройних сил РФ допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. СБУ та прокуратура Запорізької області відреагували. Далі підозра" - написала Венедіктова у соцмережі Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/339742734830068