В Україні можуть розблокувати "Одноклассники" та "Вконтакте" для протидії російській пропаганді

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про те, що російські соцмережі "Одноклассники" та "Вконтакте" будуть розблоковані для протидії російській пропаганді.

"Одноклассники" та "Вконтакте" будуть розблоковані в Україні, для того, щоб мільйони українців могли вести там інформаційно-психологічну війну проти путінського режиму!" - наводяться слова Геращенка в повідомленні на Facebook-сторінці Верховної Ради України.

Геращенко також закликав українців узяти участь у знищенні російської пропаганди.

"Покажіть полонених і залишки російських військових для їхніх родичів", - наводиться висловлювання Геращенко.

Джерело: https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/323013466531376