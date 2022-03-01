Денисенко: Агресор у телевежу не влучив, снаряди поцілили в будівлю апаратної та неподалік пам'ятника Жертвам Бабиного Яру

Російський агресор у телевежу в Києві не влучив, снаряди поцілили в будівлю, де розміщувалася апаратна, й у Бабин Яр, заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Хочу уточнити - в саму вежу точно російська зброя не влучила. Влучила в сусідню будівлю: туди, де розміщувалася апаратна телевежі. Снаряди влучили не у вежу, а у Бабин Яр - в один із найбільших символів жахів фашизму. Більше того, загинули люди, які були біля пам'ятника жертвам Бабиного Яру", - сказав Денисенко в ефірі українських телеканалів.

За його словами, Росія, яка постійно розповідає про боротьбу з фашизмом, проявляє цей фашизм, і проявляє, зокрема, неповагу до єврейського народу.

Денисенко вважає, що Ізраїль обов'язково відреагує на це.

"Я думаю, що Ізраїль повинен уже відреагувати, тому що на такі жахливі речі не відреагувати неможливо. Як мінімум, вони мають висувати дипломатичні ноти, викликати російського посла. Вони мають у всіх ізраїльських ЗМІ писати, що росіяни розстрілюють пам'ять про Бабин Яр і розстрілюють людей, які приходять згадувати про Бабин Яр у ці жахливі дні", - зазначив Денисенко.