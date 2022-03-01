Канцлер Німеччини обговорив із президентом ЄЦБ правильність санкцій до РФ, поговорив із Зеленським
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок обмінявся думками із президентом Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард щодо драматичної ситуації в Україні.
"Ми бачимо: наші дуже сильні санкції як відповідь на путінську агресивну війну - це правильно", - написав за підсумками розмови Шольц у Twitter.
Він також повідомив, що у телефонній розмові у вівторок президент України Володимир Зеленський описав йому ситуацію на тлі атак Росії на його країну.
"Я розповів йому про велику симпатію та солідарність Німеччини з українцями", - написав канцлер Німеччини.