Події

20:17 01.03.2022

Канцлер Німеччини обговорив із президентом ЄЦБ правильність санкцій до РФ, поговорив із Зеленським

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок обмінявся думками із президентом Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард щодо драматичної ситуації в Україні.

"Ми бачимо: наші дуже сильні санкції як відповідь на путінську агресивну війну - це правильно", - написав за підсумками розмови Шольц у Twitter.

Він також повідомив, що у телефонній розмові у вівторок президент України Володимир Зеленський описав йому ситуацію на тлі атак Росії на його країну.

"Я розповів йому про велику симпатію та солідарність Німеччини з українцями", - написав канцлер Німеччини.

Теги: #єс #росія #санкції
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