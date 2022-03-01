Джонсон не вважає реалізованою ідею призупинення членства РФ у РБ ООН

Британський прем'єр Борис Джонсон вважає припинення членства РФ у РБ ООН складним завданням з огляду на специфіку цієї організації.

"У рамках структур ООН дійсно важко вносити будь-які зміни без голосування. Росія має право вето в Раді безпеки. Ми не можемо змінити правила без згоди Росії", - сказав Джонсон у вівторок під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

Джонсон відповідав на запитання журналіста, який попросив прокоментувати ідею про припинення членства РФ у РБ ООН у зв'язку з її вторгненням в Україну.