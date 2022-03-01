"Укрзалізниця" організувала пункти приймання міжнародної гуманітарної допомоги в Польщі
"Укрзалізниця" спільно з європейськими партнерами організували пункти приймання міжнародної гуманітарної допомоги в Перемишлі та Славкові (Польща).
Як зазначено в повідомленні в Телеграм-каналі "Укрзалізниці", пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування тривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати.
При цьому в повідомленні наведено загальні вимоги до такого вантажу. Зокрема, вантаж має бути на палеті 120х80; доставлені в термінал контейнер та/або фура повинні мати оформлений CMR. У призначенні вантажу в документах слід зазначити "гуманітарна допомога". Обов'язковою є наявність пакувального листа на вантаж (бажано з кодами HS kody/NHM). У документах для доставки на термінал потрібно вказати одержувачем термінал призначення.
Пункти приймання завантажених фур в Славкові розташовані за адресами:
Rail & Sea Logistics Polska Społka z o. o. Magazyn Logistyczny,
ul. Groniec 1, PL 41-260 Sławków
+48 668 694 890
Для приймання навантажених контейнерів залізницею та автобаном у Славкові:
Trade & Trans Expert Czaicki та Czaicki Sp.J.
ul. Dębowa Góra 29 41-260 Sławków
+48 691 873 900
Вокзал "Перемишль Головний", Plac Legionow, 1, з боку 4 колії.
Для малогабаритних вантажів – доставка організована пасажирськими поїздами "Укрзалізниці" зі станції Перемишль (Польща).
Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1246