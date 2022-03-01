Події

16:33 01.03.2022

"Укрзалізниця" організувала пункти приймання міжнародної гуманітарної допомоги в Польщі

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"Укрзалізниця" спільно з європейськими партнерами організували пункти приймання міжнародної гуманітарної допомоги в Перемишлі та Славкові (Польща).

Як зазначено в повідомленні в Телеграм-каналі "Укрзалізниці", пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування тривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати.

При цьому в повідомленні наведено загальні вимоги до такого вантажу. Зокрема, вантаж має бути на палеті 120х80; доставлені в термінал контейнер та/або фура повинні мати оформлений CMR. У призначенні вантажу в документах слід зазначити "гуманітарна допомога". Обов'язковою є наявність пакувального листа на вантаж (бажано з кодами HS kody/NHM). У документах для доставки на термінал потрібно вказати одержувачем термінал призначення.

Пункти приймання завантажених фур в Славкові розташовані за адресами:

Rail & Sea Logistics Polska Społka z o. o. Magazyn Logistyczny,

ul. Groniec 1, PL 41-260 Sławków

+48 668 694 890

Для приймання навантажених контейнерів залізницею та автобаном у Славкові:

Trade & Trans Expert Czaicki та Czaicki Sp.J.

ul. Dębowa Góra 29 41-260 Sławków

+48 691 873 900

Вокзал "Перемишль Головний", Plac Legionow, 1, з боку 4 колії.

Для малогабаритних вантажів – доставка організована пасажирськими поїздами "Укрзалізниці" зі станції Перемишль (Польща).

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1246

Теги: #війна #укрзалізниця #гумдопомога
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