Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив усім посольствам України працювати над "депутінізацією світу".

"Сьогодні я доручив усім нашим посольствам, усім нашим генеральним консульствам за кордоном робити дві прості речі. Перша - це працювати над трьома ключовими завданнями дипломатії у цій війні: зброя, санкції, гуманітарна допомога. Але друге (і на це наші дипломати також знаходитимуть час) - вони мають працювати над депутінізацією світу, вичистити путінських агентів, путінське бачення, політики, економіки, бізнесу звідусіль" - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

Він наголосив, що це справа честі, совісті та моралі для партнерів України - підтримати її у цьому прагненні.

Джерело: https://fb.watch/btRuSyNga1/