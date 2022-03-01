Події

16:31 01.03.2022

Кулеба доручив усім посольствам України працювати над "депутінізацією світу"

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив усім посольствам України працювати над "депутінізацією світу".

"Сьогодні я доручив усім нашим посольствам, усім нашим генеральним консульствам за кордоном робити дві прості речі. Перша - це працювати над трьома ключовими завданнями дипломатії у цій війні: зброя, санкції, гуманітарна допомога. Але друге (і на це наші дипломати також знаходитимуть час) - вони мають працювати над депутінізацією світу, вичистити путінських агентів, путінське бачення, політики, економіки, бізнесу звідусіль" - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

Він наголосив, що це справа честі, совісті та моралі для партнерів України - підтримати її у цьому прагненні.

Джерело: https://fb.watch/btRuSyNga1/

Теги: #мзс #дипломати #доручення
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