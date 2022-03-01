Зеленський подякував королю та королеві Нідерландів за підтримку

Президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою подякував королю та королеві Нідерландів за підтримку народу України у боротьбі з російським вторгненням.

"Я та моя дружина Олена щиро вдячні Їх Величностям Королю Віллему-Олександру та Королеві Максимі за теплі слова підтримки народові України. Ми протистоїмо загарбницькій агресії. Сьогодні, як ніколи, нам важливо відчувати, що ми не одні", - написав Зеленський у своєму Twitter у вівторок.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1498658289357410314