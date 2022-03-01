Події

15:53 01.03.2022

Зеленський обговорив обстріли українських житлових кварталів росіянами з Шольцом

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером ФРН Олафом Шольцом обстріли житлових кварталів українських міст російською армією під час мирних переговорів.

"Поговорив телефоном із канцлером Олафом Шольцом. Розповів про обстріли Росією житлових кварталів українських міст під час мирних перемовин. Наголосив на необхідності закриття неба над Україною. Робота щодо прийняття України до ЄС має пришвидшитися", - написав Зеленський у Twitter у вівторок.

Теги: #президент #німеччина #розмова
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