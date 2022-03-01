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15:32 01.03.2022

Visa і MasterCard заблокували картки банків РФ і їхніх "дочок", що потрапили під санкції

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Міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard заблокували картки, емітовані російськими банками та їхніми "дочками", які потрапили до санкційного списку.

"Visa вже розпочала імплементацію відповідних санкцій і заблокувала картки зазначених банків. (...) На підтримку гумдопомоги народу України Visa Foundation виділяє $2 млн на підтримку програми US Fond for UNICEF", - написала віце-президент Visa в країнах СНД і Південно-Східної Європи Віра Платонова у Facebook у вівторок.

За словами Платонової, Visa також подвоїть суму благодійних зборів працівниками компанії (до $1 млн) для UNICEF і Червоного хреста, які направляють кошти на гуманітарну допомогу в Україну.

"У результаті розпоряджень санкцій ми заблокували декілька фінустанов у платіжній мережі MasterCard. (...) Сьогодні ми оголосили про пожертвування розміром $2 млн Червоному хресту, організації "Врятуйте дітей" і нашому фонду допомоги співробітникам для надання гуманітарної допомоги", - написав гендиректор MasterCard Майкл Мібах у вівторок.

Обидві платіжні компанії додали, що готові й надалі діяти відповідно до додаткових санкцій, які можуть бути впроваджені.

Як уточнила Visa, під санкції потрапили Белвнешэкономобанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Совкомбанк, Озон Банк, Росгосстрах Банк, Банк " Финансовая Корпорация Открытие", БМ Банк, Банк ВТБ, Банк ВТБ Грузія, Банк ВТБ Білорусь, Банк ВТБ Вірменія, Дочірнє АТ Банку ВТБ (Казахстан), Банк ВТБ Азербайджан, Банк Дабрабыт (Білорусь), Белинвестбанк, В'єтнамсько-російський спільний банк, Саровбизнесбанк, Західно-сибірський комерційний банк.

Теги: #рф #visa #mastercard #санкції
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