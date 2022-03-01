Події

15:27 01.03.2022

СБУ попереджає громадян про можливу дезінформацію щодо капітуляції української влади

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СБУ попереджає громадян про можливу дезінформацію щодо капітуляції української влади

Служба безпеки України попереджає громадян про можливу дезінформацію щодо капітуляції української влади.

"Шановні українці! Будьте готовими до чергового фейку, до якого спробують вдатися російські окупанти. А саме: що нібито українське керівництво та уряд здали країну. Цю дезінформацію можуть тиражувати через усі можливі канали. Але знайте – це фейк! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі", - повідомляють СБУ на сторінці в Telegram.

Зазначається, що дезінформацію можуть тиражувати через використання можливих каналів зв'язку.

У СБУ також інформують, що у разі зникнення зв'язку громадяни мають знати, що капітуляція та здавання інтересів України неможливі.

Керівництво держави разом із народом проти російських військ робить усе можливе для звільнення українських територій від окупантів.

 

Теги: #сбу #дезінформація #капітуляція
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