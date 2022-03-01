Події

07:16 01.03.2022

Кулеба про санкції США та допомогу Україні: Блінкен підтвердив, що буде більше і першого, і другого

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен погодили подальші кроки щодо відсічі російської агресії щодо України.

"У нашій розмові держсекретар Ентоні Блінкен запевнив у незмінній підтримці України з боку США. Я наголосив: Україна хоче миру, але поки ми під нападом РФ, треба більше санкцій та зброї. Держсекретар підтвердив: буде більше і першої, і другої. Ми погодили подальші кроки", - написав Кулеба у Twitter у вівторок.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1498432805126213634

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Теги: #сша #допомога #санкції
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