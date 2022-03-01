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07:03 01.03.2022

Прокурор Міжнародного кримінального суду ухвалив рішення розпочати розслідування ситуації в Україні

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Прокурор Міжнародного кримінального суду ухвалив рішення розпочати розслідування ситуації в Україні

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив у заяві, що ухвалив рішення розпочати розслідування щодо ситуації в Україні.

"Я ознайомився з висновками Управління, що випливають із попереднього вивчення ситуації в Україні, та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування. Зокрема, я задоволений наявністю розумних підстав вважати, що як передбачувані військові злочини, так і злочини проти людяності були вчинені в Україні у зв'язку з подіями, які вже оцінені під час попереднього розслідування Управління. Враховуючи зростання конфлікту останніми днями, я маю намір, щоб це розслідування також охопило будь-які нові передбачувані злочини, які підпадають під юрисдикцію мого Управління, вчинені будь-якою стороною конфлікту на будь-якій частині території України", - йдеться в заяві.

Також прокурор пояснив про свої кроки у розслідуванні:

"Я вже доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів. Наступним кроком є продовження процесу запиту та отримання дозволу Палати попереднього провадження Суду на початок розслідування".

Хан попросив підтримки у розслідуванні всіх держав-учасниць та міжнародного суспільства.

"Я також проситиму про підтримку всіх держав-учасниць та міжнародної спільноти загалом, оскільки моє Управління розпочинає свої розслідування. Я закликатиму до додаткової бюджетної підтримки, до добровільних внесків для підтримки всіх наших ситуацій та до безоплатного надання персоналу. Важливість і невідкладність нашої місії є надто серйозною, щоб вважатися заручником відсутності коштів".

"Я продовжуватиму уважно стежити за розвитком подій на місцях в Україні і знову закликаю до стриманості та неухильного дотримання норм міжнародного гуманітарного права", - підсумував прокурор.

Джерело: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220228-prosecutor-statement-ukraine

Теги: #прокурор #мкс #раслідження
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