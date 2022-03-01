Заявка України на членство в ЄС зареєстрована, процедура розгляду розпочалася.

Представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Всеволод Ченцов повідомив, що заявку України на вступ до Європейського Союзу було зареєстровано.

"Вручив підписану президентом України Зеленським заявку України на членство в Європейському Союзі постійному представнику ЄС Франції, що головує в раді ЄС, Філіпу Леглізу-Косту. Заявку зареєстровано. Процедура розгляду розпочалася", - написав Ченцов у твітері у вівторок уночі.

Як повідомлялося, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС.

Джерело: https://twitter.com/VVChentsov/status/1498446654764208128