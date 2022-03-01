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00:13 01.03.2022

Україна поки що не отримала від переговорів із РФ бажаного результату, заявив Зеленський

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Україна поки що не отримала від переговорів із РФ бажаного результату, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері.

"Поки у нас немає такого результату, який ми хотіли б отримати. Росія заявила свої позиції, від нас прозвучали зустрічні пункти – щоб завершити війну. Деякі сигнали ми отримали. Коли делегація повернеться у Київ, проаналізуємо почуте і тоді будемо визначатись, як переходити до другого раунду перемовин", - сказав Зеленський.

На його думку, було видно синхронізацію обстрілів із переговорним процесом.

"Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте часу. Тактику таку ми не сприймаємо", - сказав президент України.

Теги: #росія #результат #переговори
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