Підтримка ЄС надзвичайної синхронізації енергосистеми України з ENTSO-E стане історичним рішенням – голова "Укренерго"

Київ. 28 лютого. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Приєднання енергосистеми України до енергомережі ENTSO-E, яке передбачається вже за кілька тижнів на тлі військової агресії РФ, стане історичним рішенням, здатним допомогти у війні та стати оптимальним рішенням на майбутнє, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Приєднання України до енергомережі ENTSO-E стане історичним рішенням та свідченням того, що Україна є невід'ємною частиною європейського простору. Енергосистема Європи простягнеться від Маріуполя до Лісабона. До цього рішення "Укренерго" та вся енергетична галузь готувалася шість років", – сказав Кудрицький, слова якого цитує пресслужба компанії у повідомленні в понеділок пізно увечері.

Він зазначив, що за час підготовки до інтеграції Україна інвестувала понад 700 млн євро у розвиток електроенергетичної інфраструктури, зміцнила кіберзахист енергооб'єктів, виконала всі ключові технічні умови для неї.

У повідомленні наголошується, що інтеграція в європейську енергомережу вже зараз не лише допоможе Україні під час війни, а стане оптимальним рішенням для майбутнього.

"Адже після війни вона дозволить Україні та Європі спільно розвивати свій енергетичний сектор та підвищувати енергетичну безпеку всіх європейських країн", – наголошується в повідомленні.

У компанії зазначили, що українська енергосистема має інтегруватися в енергомережі континентальної Європи ENTSO-E у найкоротший термін.

"Така позиція була підтримана міністрами енергетики країн ЄС на позачерговому засіданні Ради з питань енергетики Євросоюзу", – наголосила "Укренерго".

При цьому в компанії пояснили, що Україна вже довела свою здатність керувати енергосистемою під час військової агресії Росії та інформаційних атак та підтримувати її стабільну роботу.

"Оператор системи передачі "Укренерго" та інші українські енергетичні компанії сьогодні роблять усе, щоб збройні сили України, територіальна оборона та мирні громадяни мали стійке енергоживлення за будь-яких умов", – зазначили там.

Водночас, згідно з повідомленням, якщо Росія продовжить порушувати норми міжнародного права під час війни, і завдасть збройного удару по українській енергосистемі, Україна потребуватиме підтримки з боку європейських партнерів та Європи в цілому.

"Ця підтримка дозволить "Укренерго" зберегти стійке енергоживлення військової інфраструктури, що допоможе нашій героїчній армії продовжувати захищати Україну, а українським лікарням – надавати медичну допомогу. Це дозволить уникнути гуманітарної та екологічної катастрофи та не залишити українські міста без світла, води та тепла", – пояснили в компанії.

Зі свого боку, міністр енергетики Герман Галущенко у своєму Facebook подякував міністрам енергетики держав-членів ЄС "за безпрецедентну підтримку України в умовах брутальної російської агресії проти нашої держави".

"Засідання міністрів засвідчило, що в ЄС чітко усвідомлюють необхідність протидії викликам, які несе озброєна агресія проти України", - зазначив міністр, додавши, що поряд із військовою та гуманітарною допомогою ЄС також підтримує якнайшвидше приєднання енергосистеми України до об'єднаної мережі континентальної.

За його словами, необхідні технічні речі будуть вирішені у тісній координації з Єврокомісією, країнами ЄС та найближчими міжнародними партнерами.

"Ми впритул наблизилися до нашої енергетичної незалежності", – наголосив глава Міненерго.

Як повідомлялося, Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон у понеділок у Брюсселі на пресконференції після закінчення Європейської ради з енергетичних питань заявила, що надзвичайна синхронізація енергосистеми України з європейською ENTSO-E може бути проведена за кілька тижнів.

Вона зауважила, що з боку міністрів цьому була широка підтримка.

"Тому ми просуватимемося вперед, щоб приєднати українську систему якнайшвидше", – зазначив Сімсон.

Міністри енергетики ЄС 28 лютого у Брюсселі зібралися на позачергове засідання, щоб обговорити енергетичну ситуацію у Європі на тлі військової агресії РФ до України.

Раніше Сімсон анонсувала розгляд ними синхронізацію української енергосистеми з європейською, зазначивши, що проситиме ENTSO-E підтримати екстрену синхронізацію енергосистем якнайшвидше.

Як повідомлялося, Україна після успішного виконання програми тестування роботи енергосистеми країни разом із молдавською енергосистемою в ізольованому режимі на тлі військової агресії Росії, війська якої входили в Україну та здійснювали обстріли з території Білорусі, відмовилася підключатися назад до енергосистем РФ та Білорусі.