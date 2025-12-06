Інтерфакс-Україна
Події
11:28 06.12.2025

Головною ціллю ударів РФ вночі була енергетика – Зеленський

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Об’єкти енергетики стали основними цілями нічної ракетно-дронової атаки російських окупантів по Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Головні цілі цих ударів знову енергетика", - написав Зеленський в Телеграм у суботу.

За його словами, у багатьох регіонах зараз тривають відновлювальні роботи після російських ударів по цивільній інфраструктурі.

"Від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу. Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це. Були також удари по підприємствах і житлових будинках Київської області. Постраждали Дніпровщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Одещина, Львівщина, Волинь, Миколаївщина", - розповів президент.

Він зазначив, що мета росіян – "зробити боляче мільйонам українців, і впали вже настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая". "Саме тому потрібен додатковий тиск. Санкції мають працювати, і так само наша ППО має працювати, а отже, потрібно зберігати підтримку захисників життя. Дякую всім, хто працює заради цього", - написав Зеленький.

Як повідомлялося, українські сили протиповітряної оборони в ніч на суботу відбили одну з наймасованіших ракетно-дронових атак РФ з початку повномасштабного вторгнення, збивши та подавивши 30 ворожих ракет та 585 безпілотників противника з 51 та 653 відповідно, проте зафіксовані влучання 60 ракет та ворожих ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.

Теги: #атака_рф #енергетика

